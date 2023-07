Lula assina decreto com nomeação de Zanin ao STF

Foi publicado, no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (5), o decreto assinado pelo presidente Lula de nomeação do advogado Cristiano Zanin Martins para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Zanin, indicado ao cargo por Lula no início de junho e aprovado como ministro pelo Senado no dia 21 do mesmo mês, substituirá o ministro Ricardo Lewandowski, aposentado em 11 de abril.

O advogado ganhou destaque ao trabalhar na defesa do presidente durante o caso da Lava-Jato, e atuou nas ações que anularam os processos que haviam condenado Lula.

A posse do ministro está marcada para acontecer em 3 de agosto.

