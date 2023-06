Senado aprova Zanin ao cargo de ministro do STF

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (21), o nome do advogado Cristiano Zanin, de 47 anos, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) por 58 votos a favor e 18 contrários, sem abstenções.

Zanin foi indicado à cadeira no Supremo pelo presidente Lula, que ele defendeu durante os julgamentos resultantes da Operação Lava Jato.

O advogado assumirá o cargo com o segundo menor acervo da Corte, herdando 534 processos de seu antecessor, Ricardo Lewandowsk, que se aposentou em abril deste ano.

