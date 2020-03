OAB-MS suspende atividades para evitar contágio do coronavírus

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche, se reuniu na segunda-feira (16), com integrantes do órgão, em sua primeira reunião para debater a situação da transmissão do coronavírus no Estado.

O Presidente da Comissão Temporária da COVID 19, Advogado Geraldo Escobar, definiu estratégias a fim de evitar o contágio tanto no âmbito da advocacia quanto sociedade em geral. “É uma situação preocupante, temos o papel institucional de planejar ações para retardar a contaminação e com isso os órgãos públicos de saúde possam ter condições de oferecer o tratamento adequado”, destacou.

Na reunião comandada por Mansour, ele destacou a necessidade da suspensão parcial das atividades institucionais, e decidiu pela suspensão da realização de reuniões de comissões temáticas, entrega de carteiras e realização de eventos que impliquem em aglomeração de pessoas, até dia 31 de março.

A programação do mês da mulher, com oito eventos agendados foi um dos cancelamentos. O evento seria realizado pela OAB. De acordo com a assessoria, logo serão vistas novas datas para readequar esse cronograma.

Deixe seu Comentário

Leia Também