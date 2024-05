Prisão de homem acusado de auxiliar em feminicídio em Campo Grande é mantida

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu, de forma unânime, manter a prisão de Anderson de Oliveira Sarmento. Ele está preso desde 20 de novembro de 2023, acusado de ajudar Lucas Henrique Souza dos Anjos, de 21 anos, a matar Gabrielly de Oliveira Belantani, de 18 anos. O crime aconteceu no dia 10 de novembro de 2023, no Jardim Botânico, em Campo Grande.

A defesa de Anderson havia solicitado uma liminar para sua libertação, mas esta já havia sido negada anteriormente pelo desembargador Luiz Claudio Bonassini da Silva. Agora, o colegiado decidiu pela manutenção de sua prisão.

Os magistrados destacaram que Anderson possui uma condenação prévia por crimes de roubo majorado. A decisão foi fundamentada na garantia da ordem pública e na prevenção de novos crimes. A corte afirmou que a manutenção da prisão é necessária não apenas para assegurar a calma social, mas também para evitar a repetição de atos criminosos.

O Crime - Conforme as investigações, tanto Anderson quanto Lucas tinham um relacionamento amoroso com Gabrielly e a ameaçavam de contar para suas respectivas esposas, o que demonstra a torpeza do motivo que levou à morte da jovem de 18 anos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também