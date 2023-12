Réu perde recurso e vai a júri por homicídio em tabacaria no bairro Moreninha

Saiba Mais Polícia Confusão em tabacaria da Moreninha termina em morte

O réu Geovane Cardoso Dias, acusado de envolvimento no homicídio de Erick Vinicius Leite Messias, de 18 anos, ocorrido na madrugada de sexta-feira, 23 de agosto de 2019, na Tabacaria Diamond, no bairro Moreninha II, em Campo Grande, perdeu o recurso que buscava retirá-lo do julgamento pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri.

A defesa de Geovane argumentou perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) que a autoria do crime não estava devidamente comprovada. Além disso, solicitou a desclassificação da acusação de homicídio por motivo fútil para o crime de favorecimento pessoal.

Conforme consta nos autos, Geovane Cardoso Dias é acusado de prestar assistência material ao denunciado Henrique da Silva Bernardo, fornecendo a arma de fogo utilizada no crime com o intuito específico de tirar a vida da vítima. Ele foi apontado como partícipe no ocorrido.

Henrique da Silva Bernardo, também réu no caso, teria sido o responsável por efetuar os disparos que resultaram na morte de Erick Vinicius.

A 3ª Câmara Criminal do TJMS, após análise das provas apresentadas nos autos, negou os pedidos da defesa de Geovane. Dessa forma, a sentença que determina seu julgamento pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri foi mantida.

