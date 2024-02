STF libera vídeo da reunião de Bolsonaro sobre tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) tornou público, nesta sexta-feira (9), o vídeo completo da reunião que foi o ponto central da operação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado. O encontro, ocorrido em 05/07/2022, contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

De acordo com o STF, a divulgação parcial e editada de trechos da reunião em diversas publicações jornalísticas motivou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de disponibilizar a íntegra do vídeo. Essa reunião é parte das investigações sobre a tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (PET 12.100).

O arquivo tem 1 hora e 30 minutos de duração e pode ser acessado através do site oficial do Supremo Tribunal Federal. A determinação do ministro é que o material fique disponível no site, contribuindo para a transparência no processo investigativo.

O vídeo é parte fundamental da operação deflagrada ontem (08) pela Polícia Federal, conforme embasado na decisão do ministro Moraes. A transcrição de parte da discussão durante a reunião está citada na decisão do ministro.

Para conferir o despacho que tornou público o vídeo, clique [aqui]

