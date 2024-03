STJ nega adiamento e mantÃ©m julgamento de homologaÃ§Ã£o da sentenÃ§a de Robinho

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão, recusou o pedido de adiamento da sessão de julgamento da Corte Especial, marcada para o dia 20 deste mês, que analisará a homologação da sentença que condenou o ex-jogador Robinho a nove anos de prisão por estupro na Itália.

O amigo de Robinho, também condenado à mesma pena pelo mesmo crime na Justiça italiana, teve seu pedido de adiamento negado. Além disso, foi determinado que o autor do pedido pague multa equivalente a um salário mínimo, sob a alegação de que a solicitação visava apenas 'tumultuar' o processo.

A defesa do amigo do ex-jogador argumentou que o adiamento era necessário para julgar simultaneamente os pedidos de homologação da sentença italiana, evitando cerceamento de defesa e decisões contraditórias. Ambos os processos tratam dos mesmos fatos.

No entanto, o relator Falcão esclareceu que, apesar de terem a mesma origem na Justiça italiana, foram instaurados procedimentos distintos de homologação para considerar particularidades, como dupla nacionalidade e vínculos com o Brasil.

O Ministro destacou que os procedimentos estão sujeitos a decisões diferentes no STJ devido às peculiaridades de cada indivíduo. Ele reforçou que as partes não podem prejudicar o andamento de processos distintos sem razões concretas.

O julgamento continuará conforme programado, sem adiamentos, para a análise da homologação da sentença que envolve tanto Robinho quanto seu amigo condenado na Itália.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

(*) Com informações do STJ e Conjur

Saiba Mais Esportes STJ agenda julgamento para decidir se Robinho fica no Brasil

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes STJ agenda julgamento para decidir se Robinho fica no Brasil

Deixe seu Comentário

Leia Também