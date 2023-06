Suposto filho de Gugu solicita exame de DNA

A briga pela herança do apresentador Gugu Liberato, que faleceu em novembro de 2019, ganhou mais um capítulo após Ricardo Rocha, de 48 anos, afirmar ser filho do artista e pedir à Justiça um exame de DNA.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, os filhos do apresentador e sua irmã, Aparecida, foram recebidos com uma intimação judicial durante uma audiência judicial que discutia o destino da herança de Gugu nesta quarta-feira (21).

Aparecida, Marina, Sofia e João Augusto Liberato foram informados de uma ação de investigação de paternidade, que pede aos parentes do apresentador que seja realizado um exame de DNA.

Segundo a Justiça, caso os parentes de Gugu se neguem a realizar o exame, o corpo do apresentador poderá ser exumado para que o teste seja realizado.

À justiça, o homem alegou que sua mãe conheceu o apresentador no segundo semestre de 1973, quando o apresentador tinha apenas 14 anos, e que foi fruto de uma relação casual entre Gugu e a mulher.

