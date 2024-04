TJMS publica nomeação de Waldir Marques como desembargador

O Diário de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou nesta quinta-feira (18) um decreto assinado pelo Desembargador Sérgio Fernandes Martins, presidente do Tribunal, anunciando a promoção do juiz Waldir Marques para o cargo de Desembargador do TJMS. A vaga surgiu após a aposentadoria do Desembargador Divoncir Schreiner Maran.

Agora desembargador, Waldir Marques foi empossado ontem em uma cerimônia realizada no gabinete da Presidência do Tribunal. A promoção, por unanimidade, foi baseada no critério de antiguidade. A cerimônia contou com a presença de desembargadores, juízes e familiares.

Currículo - Nascido em Guararapes (SP), Waldir Marques ingressou na magistratura estadual em 1989, na 4ª circunscrição. Em agosto do ano seguinte, foi promovido para a Comarca de Inocência. Em outubro de 1993, foi transferido para a Comarca de Glória de Dourados e, em março de 1995, foi promovido para Costa Rica, onde atuou como Diretor do Foro da Comarca.

Em novembro de 1998, foi novamente transferido, desta vez para Fátima do Sul, onde atuou na Turma Recursal de Dourados. Após uma nova transferência em novembro de 2001, passou a julgar em Aparecida do Taboado e, na semana seguinte, foi promovido para Dourados.

Em dezembro de 2017, foi transferido para Campo Grande e assumiu a 3ª Vara dos Juizados Especiais. Em janeiro de 2018, foi designado para atuar no Tribunal de Justiça, substituindo o Des. Francisco Gerardo de Sousa até sua aposentadoria.

Uma nova designação o manteve no Tribunal de Justiça até janeiro de 2019, quando assumiu o cargo de juiz de direito substituto em 2º grau. Desde dezembro de 2023, é membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral.

(*) Com informações do TJMS

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça TJ empossa Waldir Marques como desembargador

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça TJ empossa Waldir Marques como desembargador

Deixe seu Comentário

Leia Também