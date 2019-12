Transferência de Name para presídio da capital acontece a qualquer momento

Jamil Name, acusado de chefiar um grupo de milícia, será transferido para Campo Grande nos próximos dias, talvez até hoje, segundo fontes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), afiançaram ao JD1 Notícias.

Ainda de acordo com a fonte, o principal nome para o destino de Name é o Centro de Triagem, onde está preso o ex-secretário de obras do governo Edson Girotto. A decisão de transferir Name novamente para a capital sul-mato-grossense foi do Juiz corregedor, Walter Nunes da Silva Júnior de Mossoró (RN).

Segundo o advogado de defesa de Name, Renê Siufi, o juiz determinou que ele viesse para Campo Grande.

Por determinação do juiz Walter Nunes da Silva, Jamilzinho, ao contrário do pai permanecerá em Mossoró pelos próximos 12 meses.

O caso

Name e Jamil Name Filho,o Jamilzinho, foram presos dia 27 de setembro durante a Operação Ormetá, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Garras), Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e Choque, em Campo Grande.

A defesa dos milicianos já entrou com o pedido de liberação ou de prisão domiciliar outras vezes, mas não tinha sido acatado.

Jamil Name e Jamilzinho são acusados de envolvimento em uma organização criminosa atuante na prática dos crimes de homicídio, milícia armada, corrupção ativa e passiva e outros, responsável por diversas execuções em Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também