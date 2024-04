TRE-MS absolve Camila Jara de acusações de abuso de poder econômico

A deputada federal Camila Jara (PT) foi absolvida unanimemente das acusações de abuso de poder econômico nas eleições de 2022 pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). O julgamento, que sofreu adiamentos, terminou na tarde desta terça-feira (9), com sete votos a favor da absolvição e nenhum contra.

O primeiro a votar foi o relator, desembargador Carlos Eduardo Contar, que considerou as acusações contra a parlamentar improcedentes. O Ministério Público Eleitoral também defendeu a improcedência da ação.

Se condenada, Camila Jara poderia ter perdido seu mandato. A ação foi proposta por Walter Benedito Carneiro Junior, que também disputou o cargo de deputado federal nas eleições de 2022, mas não foi eleito.

Walter Benedito Carneiro Junior tem o direito de apresentar recurso contra a decisão de absolvição unânime.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também