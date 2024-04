'Vitinho do Carandiru' é condenado a 10 anos de prisão por homicídio em Campo Grande

Victor Hugo de Matos Rech, o 'Vitinho do Carandiru', foi condenado ontem, terça-feira (23), pelo assassinato de Mikael Douglas Sobrinho, de 22 anos. O julgamento ocorreu no Tribunal do Juri, que o considerou culpado de homicídio doloso com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Foi definida pela Justiça uma pena de 10 (dez) anos de reclusão para Vitinho do Carandiru, que será cumprida em regime fechado. Atualmente, ele se encontra preso.

CRIME - O corpo da vítima foi encontrado carbonizado, algemado e com marcas de tiros na Rua Marques de Herval, no Bairro Nova Lima, na madrugada de 5 de outubro de 2022.

Circulação de vídeo nas redes sociais - após o crime, nas redes sociais, um vídeo supostamente gravado pelos responsáveis pelo homicídio de Mikael Douglas Sobrinho começou a circular.

O vídeo não apresenta o momento exato do disparo, assista:

