Brasil firma parceria com países asiáticos contra o aquecimento global

A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, avisou os países que as medidas internacionais e os planos elaborados por eles para combater o aquecimento global seriam ineficazes, por isso o Brasil decidiu firmar uma parceria.

A nova parceria do país é com os Emirados Árabes Unidos e com o Azerbaijão, em busca de conter o aquecimento global. A aliança foi firmada através de cooperação entre a presidência da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-28).

Essa é uma aliança inédita, e segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o esforço conjunto dos três países resultará no redirecionamento de investimentos e das políticas públicas para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis na matriz energética, e para triplicar a capacidade de energia renovável até 2030.

O não cumprimento do acordo representará risco de interferência irreversível das ações humanas no sistema climático. Além disso, a ONU aconselhou que os três países tomassem medidas mais ambiciosas, que pautaram 198 países signatários participantes da COP 28.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também