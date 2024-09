'Cometa do Século' fica visível a partir da madrugada do dia 15 no Brasil

Na próxima semana um dos cometas mais aguardados do ano, o C/2023 A3 estará mais visível no céu durante a noite. Atualmente, o "Cometa do Século", como vem sendo chamado este corpo celeste, ainda está muito próximo do Sol, o que o torna difícil de ser observado, especialmente a olho nu.

Apesar de ficar mais visível a partir de 15 de setembro, apenas perto de outubro o cometa alcançará seu brilho máximo, potencialmente chegando a uma magnitude de 3,0 ou 2,0 (quanto menor esse número, mais brilhante é o objeto), de acordo com plataformas especializadas de medição.

Para observar o corpo celeste, basta olhar para a direção leste pouco antes do nascer do sol. Apesar de ser visível a olho nu, os especialistas recomendam o uso de binóculos ou lunetas para fazer a observação. Ele vai estar visível em no Hemisfério Sul, sem grande diferença entre as cidades brasileiras;

Para o g1, o astrônomo brasileiro Pedro Bernardinelli, um dos responsáveis por descobrir o maior cometa já registrado na história da astronomia, detalhou a importância dessa passagem, "[Sua passagem] vai ser bem brilhante devido à combinação da proximidade da Terra e do Sol, além de efeitos relacionados à geometria da órbita desse cometa, que criarão condições óticas ideais para intensificar seu brilho", disse.

Descoberta – Descoberto em janeiro de 2023 de forma independente, por dois observatórios, o Observatório de Tsuchinshan (ou Purple Mountain) na China e o projeto ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) no Havaí, o C/2023 A3 já está se tornando mais brilhante para a observação, com uma magnitude atual perto de 6.

Isso significa que ele será visível a olho nu ou com binóculos, embora a proximidade do cometa com o Sol no céu possa dificultar observações, especialmente em áreas urbanas com poluição luminosa, como na cidade de São Paulo.

"Prever cometas é sempre complicado e existe a possibilidade de decepção", ressalta Bernardinelli. "Por isso eu diria que chamar o C/2023 A3 de 'Cometa do Século' é um pouco de exagero, mas entendo de onde vem essa ideia: é um jeito de chamar atenção. Acho que é bem justo falar que vai ser um cometa espetacular, mas prever cometas é sempre complicado".

Para localizar o C/2023 A3 no céu, aplicativos de observação de estrelas para celular como o Star Walk 2 ou o Sky Tonight podem ser úteis, já que permitem a identificação de diversos objetos astronômicos, além de cometas.

Basta procurar pelo C/2023 A3 na ferramenta de busca desses apps e apontar o celular para o céu na direção leste perto do melhor horário de observação, na madrugada, pouco antes do nascer do Sol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também