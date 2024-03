Entre os dias 5 e 6 de março, a Polícia Federal (PF), em parceria com a Força Nacional e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), deu início a Operação Atalaia, no Parque Nacional dos Campos Amazônicos, no estado do Amazonas. Nesses dois dias, a PF já destruiu nove garimpos ilegais.

Também contabilizaram a inutilização de seis barracos, um caminhão, cinco escavadeiras hidráulicas, 12 motores, e apreenderam 10.000 litros de óleo diesel, uma motocicleta e quatro caixas separadoras.

A operação teria três dias, porém no terceiro dia que era para ter sido ontem (07), as ações foram suspensas pela queda do avião da PF em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que foi o motivo do decreto de três dias de luto da instituição.

