JD1TV: Reutilização do óleo de cozinha gera renda extra e projetos sociais na Capital

O JD1TV foi atrás de projetos sociais em Campo Grande onde a matéria prima é óleo de cozinha usado. A Águas Guariroba criou há 15 anos o "De olho no óleo", que busca fazer com que a população pare de jogar o material nas redes de esgoto e comece descartá-lo nos Ecopontos, resultado da parceria com a Solurb.

Esses Ecopontos estão localizados nos bairros União, Jardim Panamá, Jardim Vida Nova, Moreninhas, e Jardim Noroeste. Além de pontos nos supermercados da Rede Comper. A organização também realiza gincanas de conscientização ambiental nas escolas da Rede Municipal de Ensino - REME, e oficinas de fabricação de sabão em bairros de Campo Grande.

Já Angelina de Lamare Mendes Portilho, residente do bairro Jardim São Conrado, produz e vende sabão caseiro há cinco anos. Cada galão de 5 litros de sabão líquido sai a R$ 25, e cada barra é vendida a R$ 3. Segundo ela, o sucesso do seu produto se dá pelo carinho que ela tem pelo seu negócio.

"De bicileta. Saio vendendo, fazendo minhas vendas por porta a porta", disse Angelina. Ela já vendeu o sabão na Feira Central, mas hoje só comercializa pelos bairros. Ela utiliza óleo usado da sua própria casa, mas aceita doações de quem não sabe o que fazer com o material já utilizado. Para doar, entre em contato pelo telefone (67) 98468-4216.

Assista a matéria:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também