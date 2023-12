Novembro foi o mês com o menor nível de desmatamento na Amazônia neste ano

Um levantamento da Imazon, consolidado a partir do monitoramento de satélites, mostrou que no mês de novembro, a Amazônia registrou a maior queda na taxa de desmatamento de todo o ano.

Segundo os dados, esse é o menor patamar de desmatamento na Amazônia para o mês de novembro desde 2017. Neste ano, a perda de vegetação foi de 116 quilômetros quadrados (km²), número que representa 80% a menos que a área calculada em 2022, quando a perca total foi de 590 km².

O Imazon observou que os estados do Pará, do Amazonas e de Mato Grosso foram os que mais registraram casos de desmatamento, com os três respondendo por 74% da área devastada. Rondônia, Acre e Maranhão foram os estados que registraram a maior redução no desmatamento, enquanto Amapá, Tocantins e Roraima registraram aumento.

Deixe seu Comentário

Leia Também