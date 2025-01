Polícia resgata filhote de macaco na casa de influenciador em São Paulo

O macaco-prego que estava sob tutoria do influencer Iago Cosme de Souza, foi apreendido após uma denúncia alegando maus-tratos ao animal.

O caso gerou polêmica após Iago afirmar que adquiriu o animal de forma legal e o tratava com carinho, sendo seu maior sonho de consumo.

De acordo com o influenciador, a apreensão aconteceu após uma vizinha, com quem ele tem desavenças, ter feito a denúncia às autoridades.

Iago explicou que comprou o macaco-prego há cerca de um ano, por R$ 35 mil, e que, na época, foi assegurado de que o animal era legalizado e possuía toda a documentação necessária.

“Sempre foi meu sonho ter um macaco. Ele sempre foi tratado com muito cuidado, com alimentação adequada e acompanhamento veterinário”, afirmou.

Apesar das acusações, o influenciador nega qualquer tipo de abuso e reforça que o macaco sempre recebeu cuidados apropriados. O advogado de Iago já está tomando as providências legais para tentar recuperar o macaco.

