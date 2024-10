Seca de 2024 no Amazonas alcança níveis históricos de devastação

Carla Andréa, com g1

A seca de 2024 no Estado do Amazonas é considerada a pior da história em termos de impactos econômicos e sociais. Até a última quinta-feira (03), os danos acumulados já superaram os números de 2023, que até então era reconhecida como a estiagem mais grave do Estado.

Segundo a Defesa Civil estadual, quase 770 mil pessoas estão sendo afetadas pela seca, que levou todas as cidades do Estado a decretarem situação de emergência. Os prejuízos públicos e privados , que no ano passado totalizaram cerca de R$ 472 milhões, já ultrapassam R$ 620 milhões em 2024, e o cenário pode piorar à medida que a seca persiste.

Seca nos rios do Estado

No contexto hidrológico, as calhas dos rios Alto, Médio e Baixo Solimões, Médio e Baixo Amazonas, Madeira, Purus e Rio Negro apresentam níveis críticos. Estações fluviométricas, como Tabatinga, Fonte Boa e Manacapuru, registram cotas mínimas históricas.

Na capital Manaus, a prefeitura já fechou a praia da Ponta Negra, o principal balneário da cidade. No porto, o surgimento de bancos de areia tem afastado as embarcações e alterado a rotina de quem depende do rio para viver. Até o Encontro das Águas se tornou mais difícil de observar devido a essa situação.

Assistência humanitária

No âmbito da assistência humanitária, o governo instalou 36 purificadores de água, sendo oito direcionados à calha do Alto Solimões, e enviou 700 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

Além disso, foram enviados 92 cilindros de oxigênio para Eirunepé, Canutama, Ipixuna, Boca do Acre e Itamarati, e uma usina de oxigênio foi instalada em Envira. O governo também distribuiu 8,9 mil volumes de medicamentos e insumos para diversos municípios.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também