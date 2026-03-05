Menu
Aprovados na primeira ediÃ§Ã£o do CNU podem ser chamados atÃ© 2027

ProrrogaÃ§Ã£o do concurso estÃ¡ no DiÃ¡rio Oficial

05 marÃ§o 2026 - 18h55Luiz Vinicius, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
Candidatos durante a primeira edição do CNUCandidatos durante a primeira ediÃ§Ã£o do CNU   (TÃ¢nia RÃªgo/AgÃªncia Brasil)

O governo decidiu prorrogar por 12 meses o prazo de validade da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPU), conhecido como o “Enem dos Concursos”.

O edital com a decisão está publicado na edição desta quinta-feira (5) do Diário Oficial da União.

Com a medida, os cargos que não exigem curso de formação, cuja homologação ocorreu em 7 de março de 2025, o prazo de validade do concurso passa a vigorar até 6 de março de 2027.

Para os cargos que exigem curso de formação ou prova didática, a nova data de validade varia de acordo com o momento em que cada resultado foi homologado. Nesses casos, os prazos atualizados vão de abril a setembro de 2027.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a prorrogação permite que os órgãos federais tenham mais tempo para convocar candidatos aprovados, tanto para vagas imediatas quanto para eventuais reposições ou novas autorizações de provimento durante o período de validade do concurso.

Concurso - O concurso de 2024 ofertou 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

O certame serviu ainda para formar cadastro reserva de mais de 13 mil candidatos classificados.

Os salários básicos iniciais dos aprovados variam de R$ 4.407,90 a R$ 22,9 mil, conforme o cargo.

