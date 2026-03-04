Menu
Arauco abre banco de talentos para as Ã¡reas de LogÃ­stica e Suprimentos

As futuras vagas serÃ£o para a nova unidade da empresa em Mato Grosso do Sul

04 marÃ§o 2026 - 12h25Sarah Chaves

A Arauco abriu o cadastro para seu banco de talentos voltado às futuras vagas da nova unidade em Mato Grosso do Sul. A empresa está em busca de profissionais para as áreas de Logística e Transporte, Suprimentos e Almoxarifado.

Os interessados podem cadastrar seus currículos pelo link disponível nos perfis oficiais do Projeto Sucuriú no Instagram e Facebook, além do LinkedIn da Arauco Brasil.

“A Arauco começou sua história há 50 anos no Chile e hoje possui unidades industriais em onze países. Agora, avançamos ainda mais no Brasil: além da produção de painéis, passaremos a produzir celulose na maior fábrica do mundo construída em uma única etapa”, destaca Morela Arrivillaga, gerente de Gestão de Pessoas da Arauco Celulose. 

“Nosso compromisso é desenvolver pessoas, valorizar a mão de obra local e criar novas perspectivas para profissionais e suas famílias. Com este banco de talentos, conseguimos nos aproximar de quem tem interesse em construir essa história conosco”, complementa.

 

