Casa de Cultura abre 20 vagas para aulas gratuitas de teclado em Campo Grande

A iniciativa é voltada a interessados a partir dos 12 anos e não exige experiência prévia (Foto: Divulgação)
A Casa de Cultura está com inscrições abertas para aulas gratuitas de teclado em Campo Grande. Ao todo, são 20 vagas, divididas em duas turmas com 10 alunos cada. As aulas começam no dia 10 de março e serão realizadas às terças-feiras, às 14h e 15h.
A iniciativa é voltada a interessados a partir dos 12 anos e não exige experiência prévia. As aulas serão ministradas pela professora Angina Silveria, com conteúdo que vai da introdução ao instrumento até leitura de partituras, cifras, formação de acordes, escalas, ritmos e noções de improvisação.
A metodologia será teórico-prática, com atividades individuais e em grupo. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 2020-4310.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Oportunidade
Processo seletivo abre 30 vagas para nutricionistas com salário de R$ 3,2 mil na Capital
Oportunidade
Funsat oferta vagas para gerente de lojas, monitornde alunos e repositor de supermercados
Oportunidade
Casa de Cultura abre inscrições para aulas gratuitas de saxofone na Capital
Oportunidade
Funsat anuncia 1.341 vagas nesta quarta-feira (25)
Oportunidade
Pré-selecionados têm até fim da noite para completar cadastro no Fies
Oportunidade
Voucher Desenvolvedor II inicia com 117 vagas para curso Técnico em MS
Oportunidade
Funsat abre 857 vagas sem experiência nesta terça-feira (24)
Oportunidade
Inscrições para o VER-SUS 2026 seguem abertas até 27 de fevereiro na Capital
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Oportunidade