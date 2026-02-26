Casa de Cultura abre 20 vagas para aulas gratuitas de teclado em Campo Grande

A Casa de Cultura está com inscrições abertas para aulas gratuitas de teclado em Campo Grande. Ao todo, são 20 vagas, divididas em duas turmas com 10 alunos cada. As aulas começam no dia 10 de março e serão realizadas às terças-feiras, às 14h e 15h.

A iniciativa é voltada a interessados a partir dos 12 anos e não exige experiência prévia. As aulas serão ministradas pela professora Angina Silveria, com conteúdo que vai da introdução ao instrumento até leitura de partituras, cifras, formação de acordes, escalas, ritmos e noções de improvisação.

A metodologia será teórico-prática, com atividades individuais e em grupo. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 2020-4310.

