Curso de auxiliar administrativo é oferecido gratuitamente

Rayani Santa Cruz, com assessoria

Inscrições para cursos de auxiliar administrativo de graça estão abertas em Campo Grande. O curso faz parte do programa Telecentro 2.0. e é oferecido pela prefeitura por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude.

O aprendizado é voltado aos jovens de 15 a 29 anos, e tem por objetivo explicar historicamente o desenvolvimento do processo de trabalho, técnicas comportamentais, técnicas de gestão, explicar como funciona o ambiente empresarial, como desenvolver um ambiente de trabalho produtivo e saudável através de ferramentas como o Sistema 5s.

As vagas estão disponíveis no período matutino e vespertino nos horários das 8h30 às 12h e 13h30 às 17h. As inscrições serão feitas até o preendimento de todas elas.

Em apenas dois anos, o programa Telecentro 2.0 capacitou mais de 4.500 jovens nas áreas de informática básica e intermediária, Telemarketing, Hotelaria e Atendimento ao cliente. Os cursos são ministrados com ajuda dos monitores Yuri Durães e Luiz Carlos Pinho Junior.

Segundo o subsecretário da Juventude Maicon Nogueira, devido a grande procura, será disponibilizado mais um período de cursos do programa Telecentro 2.0. “Com o auxílio de dois monitores podemos atender em dois períodos e capacitar mais jovens em menos tempo”.

Para participar dos cursos basta ligar para 3314-3577 ou comparecer na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

Segue a tabela com datas das turmas:

Auxiliar Administrativo, matutino e vespertino, 11 a 15 de Fevereiro; Auxiliar Administrativo, matutino e vespertino, 18 a 22 de Fevereiro; Auxiliar Administrativo, matutino e vespertino, 25/2 a 01 de Março.

