Procon fecha curso de operador de máquinas pesadas, na capital

A empresa Tecsigms, que atuava no ramo do curso de máquinas pesadas em Campo Grande foi fechada pelo Procon Estadual no fim de janeiro deste ano por não possuir Alvará de Funcionamento. De acordo com o superintendente do órgão de fiscalização, Marcelo Salomão, os alunos que se sentirem prejudicados podem pedir o ressarcimento de valores investidos nos cursos.

Após receber uma denúncia, o Procon foi até o endereço da empresa denunciada, na rua Marechal Deodoro 741, sede da instituição e, na ocasião. lavrou auto de infração suspendendo as atividades da escola até que sejam sanados todos os problemas verificados durante fiscalização.

A Tecsigms não possuía Alvará de Localização e de Funcionamento, a instituição se apresentava como uma empresa que atuava no ramo de ensino com foco nos cursos para operadores de máquinas pesada como retroescavadeira, escavadeira hidráulica e de empilhadeira.

A instituição oferecia também cursos para operadores de caldeira, instalador de energia solar e eletricista residencial com procura bastante acentuada sem, ao menos, possuir lista de presença que pudesse atestar a frequência dos alunos.

Ressarcimento

De acordo com o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, se algum aluno se sentir prejudicado pela Tecsigms pode pedir o ressarcimento do valor investido em algum curso. Salomão orienta ainda que as pessoas "verifiquem a idoneidade das instituições que se apresentam como escolas profissionalizantes e formalizem denúncias sempre que se sentirem prejudicado ou constatarem dúvidas acerca da seriedade desses cursos”.

Esta não é a primeira ocorrência em que o Procon-MS é obrigado a suspender atividades de instituições inidôneas. A Tecsigms tem até quinta-feira (7) para apresentar sua defesa.

