'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande

Ação da Funsat será realizada na segunda-feira (23), das 8h às 12h

23 fevereiro 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 23/02/2026 às 07h34
A Funsat realiza na segunda-feira (23) mais uma edição do Emprega CG, desta vez com foco na inserção de jovens no mercado de trabalho. A ação integra o projeto “Segunda de Primeira”, lançado em 2026, e disponibiliza mais de 100 vagas destinadas a candidatos com idade entre 17 e 23 anos.

O atendimento ocorre das 8h às 12h, na sede da Agência de Empregos da Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, em Campo Grande. Ao todo, 15 empresas participam do recrutamento, oferecendo oportunidades para 23 funções diferentes.

Entre os cargos disponíveis estão atendente de farmácia, atendente de balcão em padaria, atendente de loja, balconista, camareira, recepcionista de hotel, operador de telemarketing, operador de produção, operador de caixa, repositor, estoquista, auxiliar de limpeza, agente de higienização, auxiliar de açougue, lavador, motorista, servente de pedreiro, apontador de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, auxiliar administrativo e atendente de perfumaria.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas. Na recepção, os candidatos também receberão um catálogo com a descrição detalhada das vagas ofertadas.

Participam desta edição recrutadores de empresas como Assaí Atacadista, Atacadão, Grupo Pereira, JBS Couros, Santa Casa de Campo Grande e Burger King, entre outras.

Após realizar mais de 70 edições no ano passado, o Emprega CG mantém em 2026 o calendário de ações itinerantes nos bairros, parcerias em projetos municipais e mutirões temático.

