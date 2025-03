FeirÃ£o da Funtrab na regiÃ£o Norte termina nesta quinta-feira (13)

Começou ontem e vai até às 17h desta quinta-feira (13), o Feirão da Empregabilidade no Shopping Bosque dos Ipês que está ofertando 200 vagas de trabalho para moradores da região norte, com alguma já preenchidas. O evento acontece na mesma semana da estreia da Funtrab na Rede Fácil localizada no 1º piso, próximo à Praça Central,com acesso facilitado pela Portaria A.

Ao todo, 18 empresas participam do evento, oferecendo oportunidades para setores como: Área hospitalar; Recursos Humanos; Limpeza; Supermercados; Máquinas e ferramentas; Call center; Distribuidoras de bebidas; Fast-food; Comércio de brinquedos e games; Franchising (Franquia Empresarial); Condomínio do Shopping; e Estágios.

Os interessados em participar da ação devem levar Carteira de Trabalho (física ou digital), RG e CPF. O atendimento será das 10h às 17h, no piso 1, próximo à academia Positivamente. Além das entrevistas de emprego, a Funtrab também realiza cadastros de empregadores e presta orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital.

A unidade atende moradores de bairros como Nova Bahia, Novos Estados, Nova Lima, Jardim Colúmbia, Vida Nova, Tarsila do Amaral, Oscar Salazar, José Tavares do Couto, Residencial Silvestre, Estrela Dalva e Jardim Montevidéu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também