Fundect abre seleção de bolsistas

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) publicou edital nesta quinta-feira (3) de seleção de bolsistas para o projeto Living Lab do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa de Mato Grosso do Sul (Sebrae-MS). Os candidatos aprovados receberão uma bolsa de R$ 3 mil e são duas vagas disponíveis.

De acordo com o edital, os profissionais irão auxiliar na implementação da inovação tecnológica, na melhoria da eficiência do ecossistema de startups e na eficácia das inovações abertas em diversas áreas. As duas vagas disponíveis são para Campo Grande e o candidato deve ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B e ter curso superior em sistemas da informação, engenharia da computação, marketing, comunicação, design ou administração.

Além disso, é preciso ter experiência de pelo menos seis meses como profissional de nível superior com atuação em projetos de ‘big data’. Também é necessário ter experiência em orientação de startups, ter participado de projetos voltados à inovação de pequenos negócios e experiência em trabalhos de campo. A bolsa auxílio é de R$ 3 mil e tem duração de 24 meses.

A inscrição será online no site da Fundect ou no Sigfundect, onde o candidato deve criar uma proposta de inscrição. O interessado deve anexar os documentos necessários e enviar proposta para julgamento. As inscrições começam nesta quinta-feira (3) e seguem até 17 de janeiro.

Quer saber mais? Confira o edital no Diário Oficial do Estado, a partir da página 3.

