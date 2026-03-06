Menu
Funsat abre oportunidades em Ã¡reas como limpeza, vendas e logÃ­stica

Entre as funÃ§Ãµes disponÃ­veis estÃ£o operador de caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e auxiliar de padeiro

06 marÃ§o 2026 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.268 vagas de emprego nesta sexta-feira (6) em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas por 127 empresas e contemplam 121 profissões, ampliando as chances para quem busca inserção no mercado de trabalho.

Entre as vagas anunciadas estão auxiliar administrativo (2), auxiliar de cozinha (35), auxiliar de padeiro (69), auxiliar operacional de logística (50), consultor de vendas (18), estoquista (21), guarda de vigilância (10) e oficial de manutenção (15).

Do total de vagas, 845 são de perfil aberto, ou seja, não exigem experiência anterior. Nessa modalidade há oportunidades para ajudante de motorista (2), alimentador de linha de produção (25), auxiliar de armazenamento (7), auxiliar de limpeza (96), operador de caixa (102), operador de telemarketing ativo (50) e servente de pedreiro (9).

Também há 82 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), sendo 80 para auxiliar de confecção, além de oportunidades para porteiro e auxiliar de linha de produção.

Os interessados devem manter o currículo atualizado no sistema da Funsat para receber a carta de encaminhamento às entrevistas. O atendimento começa às 7h na Agência de Empregos da Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. A relação completa das vagas pode ser consultada no site da Fundação.

