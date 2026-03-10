Menu
Funsat oferece 1,2 mil vagas de emprego nesta terÃ§a-feira em Campo Grande

As oportunidades sÃ£o para 122 profissÃµes em 119 empresas, com 857 vagas que nÃ£o exigem experiÃªncia

10 marÃ§o 2026 - 07h31Sarah Chaves    atualizado em 10/03/2026 Ã s 07h34

A Prefeitura de Campo Grande oferece, nesta terça-feira (10), 1.298 vagas de emprego por meio da Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat). As oportunidades são disponibilizadas por 119 empresas e contemplam 122 profissões, ampliando as possibilidades de contratação para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Entre as funções com vagas abertas estão açougueiro (6 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (26), atendente de lojas e mercados (47), auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (96), auxiliar operacional de logística (50), consultor de vendas (18), estoquista (21) e projetista de móveis (1).

Também há 857 vagas destinadas a candidatos sem experiência, voltadas a quem procura o primeiro emprego ou deseja mudar de área de atuação. Entre as funções disponíveis estão atendente de lanchonete (2), atendente do setor de frios e laticínios (7), auxiliar de limpeza (93), leiturista (10), operador de caixa (117), pedreiro (7), promotor de vendas (6) e repositor de supermercados (53).

Para pessoas com deficiência (PCD), a Funsat disponibiliza 87 vagas, distribuídas nas funções de auxiliar de confecção (80), repositor de mercadorias (5), auxiliar de linha de produção (1) e porteiro (1).

Os interessados devem manter o cadastro atualizado no sistema da Funsat para receber a carta de encaminhamento às entrevistas. O atendimento começa às 7h, na Agência de Empregos localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

