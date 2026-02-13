Funsat oferece 1.273 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) disponibiliza nesta sexta-feira (13) um total de 1.273 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 118 funções e contemplam candidatos com e sem experiência, além de postos exclusivos para pessoas com deficiência (PCD) e vagas temporárias.

O atendimento ao público ocorre das 7h às 16h.

Entre as funções com maior número de vagas estão Operador de caixa (151), Auxiliar de limpeza (102), Auxiliar de confecção (80), Auxiliar de padeiro (67), Auxiliar nos serviços de alimentação (64), Repositor – em supermercados (61), Repositor de mercadorias (60), Auxiliar de linha de produção (59), Operador de telemarketing ativo (50), Atendente de lojas e mercados (31), Atendente de lanchonete (30) e Operador de processo de produção (30).

Também há oportunidades para Pedreiro (19), Consultor de vendas (17), Estoquista (16), Ajudante de carga e descarga de mercadoria (15), Alimentador de linha de produção (15), Atendente de lojas (15) e Fiscal de prevenção de perdas (15).

No setor técnico e especializado, há vagas para Engenheiro civil (8), Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) (10), Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (10), Técnico de carnes e derivados (12), Técnico de frutas e hortaliças (7) e Técnico em segurança do trabalho (1), entre outras funções.

Do total ofertado, 906 vagas são destinadas a candidatos sem experiência prévia, distribuídas em 66 funções. Entre os destaques estão Operador de caixa (110), Auxiliar de limpeza (80), Auxiliar de linha de produção (58), Auxiliar de padeiro (67), Repositor – em supermercados (61), Repositor de mercadorias (59), Operador de telemarketing ativo (50), Operador de processo de produção (30) e Atendente de lanchonete (30).

A Funsat também oferta 92 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. As oportunidades estão distribuídas nas funções de Auxiliar de confecção (80), Vigilante (10), Auxiliar de linha de produção (1) e Empacotador, a mão (1).

Há ainda 10 vagas temporárias para a função de Garçom.



O atendimento presencial da Funsat ocorre de segunda a sexta das 7h às 16h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. A orientação é manter o cadastro ativo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde é possível acompanhar as vagas, contratos de trabalho e informações sobre o Seguro-Desemprego.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também