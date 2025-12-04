Menu
Menu Busca quinta, 04 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Oportunidade

Funsat oferece 1.290 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

As oportunidades são intermediadas para 171 empresas, incluindo funções sem exigência de experiência e opções para PcD

04 dezembro 2025 - 07h30Sarah Chaves
FF  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), atua nesta quinta-feira (4) no encaminhamento de candidatos para 1.290 vagas distribuídas em 171 empresas de Campo Grande. Para participar, é necessário estar com o cadastro atualizado no sistema da Fundação e passar pela avaliação presencial.

O dia registra chamados para funções como: açougueiro (18 vagas), assistente de vendas (4), atendente de lojas e mercados (42), auxiliar de armazenamento (6), auxiliar nos serviços de alimentação (60), fiscal de prevenção de perdas (28), motorista de ônibus urbano (10), operador de empilhadeira (10), pintor de carros (2) e ainda 96 vagas para repositor de mercadorias.

Para as seleções de perfil aberto, em que não é exigida experiência anterior, há 890 oportunidades em 67 profissões. Entre elas: ajudante de obras (2 vagas), ajudante de serralheiro (2), auxiliar de faturamento (4), auxiliar de padeiro (5), classificador de grãos (9), frentista (5) e 160 vagas para operador de caixa.

Além disso, a Funsat conta com 48 oportunidades para trabalho temporário, distribuídas em oito atividades profissionais, com destaque para: auxiliar de estoque (17 vagas) e auxiliar de limpeza (14).

Já no segmento destinado ao público PCD (Pessoa com Deficiência), há duas vagas disponíveis, que podem ser consultadas diretamente no guichê 1, no piso térreo da Fundação.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. 

 

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital
Oportunidade
Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1.243 vagas de emprego nesta terça-feira
Segundona começa com mais de 3 mil vagas disponíveis nas agências da Funtrab
Oportunidade
Segundona começa com mais de 3 mil vagas disponíveis nas agências da Funtrab
Funsat: Semana encerra com 1.314 vagas de emprego disponíveis na Capital
Oportunidade
Funsat: Semana encerra com 1.314 vagas de emprego disponíveis na Capital
Funsat oferta mais de 900 vagas para candidatos sem experiência em Campo Grande
Oportunidade
Funsat oferta mais de 900 vagas para candidatos sem experiência em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat divulga mais de 1.200 vagas de emprego em 153 profissões
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1.370 vagas na Capital; 977 não exigem experiência
Inscrições para 9,5 mil vagas do IBGE com salários de R$ 2,6 mil vão até 11 de dezembro
Oportunidade
Inscrições para 9,5 mil vagas do IBGE com salários de R$ 2,6 mil vão até 11 de dezembro
Semana começa com 3.609 oportunidades de trabalho em Mato Grosso do Sul
Oportunidade
Semana começa com 3.609 oportunidades de trabalho em Mato Grosso do Sul
Imagem ilustrativa
Oportunidade
Últimos dias para se inscrever na seleção de professores da Rede Estadual

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Cidade
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans
Polícia
Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans