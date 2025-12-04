Funsat oferece 1.290 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), atua nesta quinta-feira (4) no encaminhamento de candidatos para 1.290 vagas distribuídas em 171 empresas de Campo Grande. Para participar, é necessário estar com o cadastro atualizado no sistema da Fundação e passar pela avaliação presencial.

O dia registra chamados para funções como: açougueiro (18 vagas), assistente de vendas (4), atendente de lojas e mercados (42), auxiliar de armazenamento (6), auxiliar nos serviços de alimentação (60), fiscal de prevenção de perdas (28), motorista de ônibus urbano (10), operador de empilhadeira (10), pintor de carros (2) e ainda 96 vagas para repositor de mercadorias.

Para as seleções de perfil aberto, em que não é exigida experiência anterior, há 890 oportunidades em 67 profissões. Entre elas: ajudante de obras (2 vagas), ajudante de serralheiro (2), auxiliar de faturamento (4), auxiliar de padeiro (5), classificador de grãos (9), frentista (5) e 160 vagas para operador de caixa.

Além disso, a Funsat conta com 48 oportunidades para trabalho temporário, distribuídas em oito atividades profissionais, com destaque para: auxiliar de estoque (17 vagas) e auxiliar de limpeza (14).

Já no segmento destinado ao público PCD (Pessoa com Deficiência), há duas vagas disponíveis, que podem ser consultadas diretamente no guichê 1, no piso térreo da Fundação.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

