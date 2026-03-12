Menu
Oportunidade

Funsat oferta oportunidades em 118 funções nesta quinta-feira

As vagas somam 1.268 postos de trabalho em Campo Grande

12 março 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.268 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira (12). As oportunidades abrangem 118 funções diferentes e o atendimento aos candidatos ocorre das 7h às 16h, na sede da fundação.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa (131), auxiliar de limpeza (115), auxiliar nos serviços de alimentação (93), auxiliar de confecção (80), auxiliar de padeiro (69), repositor em supermercados (53), auxiliar operacional de logística (50) e atendente de lojas e mercados (47).

Também há vagas para repositor de mercadorias (44), alimentador de linha de produção (35), ajudante de carga e descarga de mercadoria (31), operador de processo de produção (30) e operador de telemarketing ativo (25).

Outras oportunidades contemplam áreas variadas, como estoquista (21), pedreiro (21), consultor de vendas (18), atendente de lanchonete (15), oficial de manutenção (15), padeiro (15), garçom (12), técnico de carnes e derivados (12), vigia (11) e fiscal de prevenção de perdas (11).

Há ainda vagas para profissionais especializados, como engenheiro civil (8), além de postos para motorista de caminhão (9), promotor de vendas (9), instalador-reparador de redes telefônicas (10), agente de saneamento (10), gerente de loja e supermercado (10) e guarda de vigilância (10).

Do total de oportunidades, 835 vagas não exigem experiência, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho.

Também são ofertadas 88 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), em funções como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, porteiro e repositor de mercadorias.

Há ainda 10 vagas temporárias para garçom.

Os interessados devem comparecer à Funsat, levando documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia, conforme o encaminhamento dos candidatos.

