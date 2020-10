Funsat tem últimas vagas com salário de até R$ 2,418 mil na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), aponta possível melhora no mercado de trabalho e oferta oportunidade de empregos temporários da capital por uma empresa de São Paulo que terceiriza mão-de-obra para empresas do ramo atacadista.

Muitas dessas oportunidades para contratação temporária, podem garantir a recolocação dos profissionais desempregados em decorrência da crise ocorrida por influência da pandemia.

Das vagas ofertadas pela mesma empresa na semana anterior, muitas já foram preenchidasm mas ainda há 21 vagas para Carregador de armazém, sendo necessário experiência comprovada em Carteira em organização de depósito e separação de mercadorias. Ensino médio completo e disponibilidade de horário. Salário de R$ 1.217,00 mais vale-transporte e alimentação na empresa.

Já para uma cervejaria, estão sendo ofertadas 5 vagas, também temporárias, para Ajudante de motorista, não é necessário ter experiência, apenas a escolaridade de fundamental completo. Salário R$ 1.101,40. E 5 vagas para Motorista de caminhão, categoria ‘C’, salário de R$ 1.344,29. Para ambas as vagas é necessário ter disponibilidade para viagens e são vagas disponíveis também para Pessoas com deficiência. Os benefícios são Vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde e odontológico mais seguro de vida.

Para a vaga de Técnico em eletrônica de equipamentos hospitalares, profissional deverá ter conhecimento em manutenção corretiva, preventiva e calibração de equipamentos médico-hospitalares, além de formação técnica completa como Técnico em Eletrônica, Mecatrônica, Eletroeletrônica ou Eletrotécnica. Experiência poderá ser comprovada por registro em carteira ou referências profissionais anteriores. Salário de R$ 2.418,00 mais insalubridade 20% sobre salário mínimo, vale-alimentação e vale-transporte.

Os candidatos que forem participar das entrevistas e seleções devem se deslocar a Funsat com todos os documentos pessoais, Carteira de Trabalho, Reservista (para os homens), carta de encaminhamento e caneta para o preenchimento da ficha cadastral.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.

