Funtrab amplia acesso ao emprego atendendo no Santuário Perpétuo Socorro nesta quarta (18)

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) promove nesta Quarta-feira de Cinzas (18) mais uma ação do programa “Funtrab Perto de Você!”, levando atendimento itinerante ao Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida Afonso Pena, nº 377, no bairro Amambaí, em Campo Grande.



Os serviços serão oferecidos das 13h30 às 16h30, no Centro de Apoio ao Devoto (CAD). Para realizar o atendimento, é indispensável apresentar CPF, RG e Carteira de Trabalho.



A proposta é descentralizar os serviços de empregabilidade e aproveitar a grande circulação de fiéis para facilitar o acesso às oportunidades de trabalho.



Durante a ação, a equipe disponibilizará orientação a trabalhadores e empregadores, cadastro e atualização de dados para vagas, intermediação de mão de obra e encaminhamento para processos seletivos.



Também estarão abertas 22 vagas de estágio para estudantes do ensino médio e para acadêmicos dos cursos de Administração, Direito, Farmácia, Logística, Pedagogia, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Biomedicina, Engenharia Civil, Arquitetura e Design de Interiores.



A expectativa é que a iniciativa ocorra uma vez por mês, sempre às quartas-feiras, até junho.



Ligada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Funtrab mantém 36 unidades no Estado, as Casas do Trabalhador, responsáveis pela intermediação de mão de obra e pelo encaminhamento da população ao emprego formal.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também