Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Oportunidade

Funtrab amplia acesso ao emprego atendendo no Santuário Perpétuo Socorro nesta quarta (18)

Ação ocorre das 13h30 às 16h30, com oferta de serviços de empregabilidade e 22 vagas de estágio

18 fevereiro 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: Luiz Valney (Xuxa)Foto: Luiz Valney (Xuxa)  

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) promove nesta Quarta-feira de Cinzas (18) mais uma ação do programa “Funtrab Perto de Você!”, levando atendimento itinerante ao Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida Afonso Pena, nº 377, no bairro Amambaí, em Campo Grande.

Os serviços serão oferecidos das 13h30 às 16h30, no Centro de Apoio ao Devoto (CAD). Para realizar o atendimento, é indispensável apresentar CPF, RG e Carteira de Trabalho.

A proposta é descentralizar os serviços de empregabilidade e aproveitar a grande circulação de fiéis para facilitar o acesso às oportunidades de trabalho.

Durante a ação, a equipe disponibilizará orientação a trabalhadores e empregadores, cadastro e atualização de dados para vagas, intermediação de mão de obra e encaminhamento para processos seletivos.

Também estarão abertas 22 vagas de estágio para estudantes do ensino médio e para acadêmicos dos cursos de Administração, Direito, Farmácia, Logística, Pedagogia, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Biomedicina, Engenharia Civil, Arquitetura e Design de Interiores.

A expectativa é que a iniciativa ocorra uma vez por mês, sempre às quartas-feiras, até junho.

Ligada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Funtrab mantém 36 unidades no Estado, as Casas do Trabalhador, responsáveis pela intermediação de mão de obra e pelo encaminhamento da população ao emprego formal.
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cursos técnicos são para várias cidades
Oportunidade
Senai mantém abertas inscrições para programa com 2 mil vagas e auxílio de R$ 300 em MS
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1.273 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande
Mais de mil vagas estão abertas na Funsat nesta quinta-feira (12)
Oportunidade
Mais de mil vagas estão abertas na Funsat nesta quinta-feira (12)
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas em 107 empresas nesta quarta-feira (11) em Campo Grande
Funsat abre 1.074 vagas com oportunidades para operador de caixa, telemarketing e repositor
Oportunidade
Funsat abre 1.074 vagas com oportunidades para operador de caixa, telemarketing e repositor
Funsat: Semana começa com mais de 1 mil vagas disponíveis
Oportunidade
Funsat: Semana começa com mais de 1 mil vagas disponíveis
Sextou! Funsat oferece 1.104 vagas de emprego em Campo Grande
Oportunidade
Sextou! Funsat oferece 1.104 vagas de emprego em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat disponibiliza vagas em 117 funções na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta 1.168 vagas de emprego nesta quarta-feira (4)
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat anuncia vagas em 119 empresas da Capital

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad