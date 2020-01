Funtrab oferece 208 vagas na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 208 vagas abertas em Campo Grande nesta quinta-feira (30). Há oportunidade para manobristas, mecânicos, técnico de enfermagem e tosador de animais domésticos.

Segundo a fundação, entre as 208 vagas, há 10 para analistas de suporte técnico, uma atendente de telemarketing destinada a pessoas com deficiência, seis para auxiliar de limpeza, três para azulejistas, uma para chefe de cozinha, uma para gerente de restaurante e nove para mecânicos em diversas áreas (refrigeração, instalações industrial, automóveis e reparador de máquinas).

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab localizada na rua 13 de maio, 2773, no Centro de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

