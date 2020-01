Funtrab divulga mais de 2,5 mil oportunidades de emprego no Estado

Mato Grosso do Sul inicia esta segunda-feira (27) com a oferta de 2.548 vagas de emprego intermediadas pela Fundação do Trabalho e unidades da Casa do Trabalhador, distribuídas em 31 municípios do Estado.

Aas oportunidades ofertadas estão bem diversificadas em vagas convencionais, estágio, vagas exclusivas para pessoa com deficiência (PcD) e para indígenas.

Somente na Capital, são ofertadas 212 vagas, para analista de logística, analista de suporte técnico, cuidador em saúde, pedreiro, auxiliar de limpeza, motorista carreteiro, entre outras profissões e áreas.

Já no interior do Estado as vagas estão disponíveis em, Iguatemi, Miranda, Aquidauana, Dourados, São Gabriel do Oeste, Costa Rica, Sidrolândia, Três Lagoas e Bataguassu.

Através da Casa do Trabalhador, tem vagas em Ponta Porã, Nova Andradina, Maracaju, Naviraí, Corumbá, Rio Brilhante, Sonora, Ivinhema, Nova Alvorada do Sul, Jardim, Ribas do Rio Pardo, Guia Lopes da Laguna e Coxim.

Para conferir a lista completa das vagas ofertadas e regiões, Clique Aqui .

Os interessados em Campo Grande devem ir até a Funtrab, na rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, entre ás 7h30 e 17h30. No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador mais próxima. Em ambos os casos, o interessado deve ir até a respectiva unidade portando documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

