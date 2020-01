Quarta-feira começa com 202 vagas de emprego na Funtrab

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) esta com 202 vagas de emprego em diversas áreas, na capital, nesta quarta-feira (29)

A Funtrab fica na Rua 13 de maio, númerio 2773, e o horário de funcionamento é das 7h30 às 17h30. Os candidatos devem levar RG, CPF e carteira de trabalho para concorrer.

Além dessas vagas, existes também as destinadas a pessoas com deficiência e estagiários. As oportunidades incluem gerente de agência, estagiário(a) de engenheiro civil, confeiteiro, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, mecânico, motofretista, pizzaiolo, terapeuta ocupacional, vendedor interno, técnico de enfermagem e soldador.

Na sede da Funtrab, quem deseja concorrer aos cargos, que vão de balconista à camareira de hotel, passando por cortador de roupas e gerente de restaurante, deve fica atento aos documentos necessários.

Confira todas as vagas disponíveis na fundação.

