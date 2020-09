Funtrab oferta vagas para babá, copeiro, engenheiro e outras na capital

A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul oferece 288 vagas de empregos para trabalhar em Campo Grande, nesta terça-feira (22). As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Há vagas para agente de pátio, auxiliar de lavanderia, azulejista, babá, copeiro, engenheiro civil, mecânico, promotor de vendas, tapeceiro de autos, vidraceiro, entre outros que podem ser conferidos aqui .

Serviço

A agência de emprego fica na rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro e atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

