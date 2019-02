Funtrab tem vagas de emprego para quem não tem experiência

Joilson Francelino com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 30 vagas para operador de caixa, sem experiência. As vagas são para homens e mulheres atuarem apenas aos domingos em uma rede de supermercados da capital.

A rede oferece R$ 60,00 por domingo trabalhado, direito a alimentação no local mais R$ 150,00 de quebra de caixa. O contrato será registrado em Carteira de Trabalho e o pagamento é mensal. A exigência é que o candidato tenha ensino médio completo ou esteja cursando. São dois horários, das 9h as 14h20 ou das 14h as 22h20.

A fundação também tem vagas 18 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD). As vagas são para ajudante de carga e descarga de mercadoria(1); assistente de vendas(4); atendente de lojas (1); auxiliar de estoque (3); auxiliar de limpeza (3); bilheteiro de transportes coletivos (1); lavador de ônibus (2); operador de caixa (1); técnico de apoio ao usuário de informática – helpdesk (1) e técnico de enfermagem (1).

Outras vagas

- Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos (10 vagas) – ter seis meses de experiência não comprovada em Carteira, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Será oferecido um curso. Salário de R$ 998,00 mais tíquete alimentação de R$ 631,00, vale-transporte e assistência médica;

- Motorista de caminhão (10 vagas) – ter seis meses de experiência comprovada em Carteira, ensino médio completo. É imprescindível ter o curso MOP, NR-20 e NR-35. O serviço é para fazer entregas em todo o estado. Salário de R$ 2.800,00, vale-alimentação e outros.

Todos os candidatos devem se cadastrar na rua 13 de Maio, 2.773, Centro. A Fundação atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho (originais).

Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

