IBGE tem vagas para estagiários em MS; confira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta segunda-feira (8), as inscrições para o processo seletivo para 316 vagas em diversas áreas em todo o Brasil.

As vagas são destinadas para estudantes de ensino superior de diversas áreas nas modalidades presencial, home office ou híbrida, com bolsa-auxílio de R$ 787,98 para jornadas de trabalho de 20 horas semanais, ou R$ 1.125,69 para jornadas de 30 horas.

Em Mato Grosso do Sul, o Instituto disponibilizou 8 vagas, porém, todas de 20 horas semanais.

Caso o estagiário opte por vagas de trabalho nas vagas presenciais ou híbrida, ele receberá auxílio transporte referente aos dias que trabalhou fora de casa.

O processo seletivo não tem taxa de inscrição, e os interessados devem preencher o formulário e fazer uma prova online por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até o dia 23 de maio.

No entanto, estudantes cujo previsão do término do curso seja igual ou inferior a 6 meses da data da convocação, não serão chamados.

Segundo o IBGE, o resultado do projeto seletivo deve ser divulgado até o dia 23 de junho.

Confira a lista de cursos com vagas disponíveis:

- Ciências Contábeis

- Arquivologia

- Economia

- Direito

- Administração

- Biblioteconomia

- Secretariado

- Engenharia de Produção

- Engenharia Cartográfica

- Arquitetura

- Geografia

- Geologia

- Psicologia

- Ciências Biológicas

- Tecnologia da Informação

- Letras

- História

- Estatística

- Engenharia Elétrica

- Jornalismo

- Publicidade e Propaganda

- Engenharia Civil

- Audiovisual e Cinema

