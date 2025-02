IEL abre 100 vagas de estágio com salários de até R$ 1,2 mil em MS

Com a retomada das aulas em fevereiro, o Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso do Sul (IEL-MS) anunciou a abertura de mais de 100 vagas de estágio em diversas cidades do estado. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de ensino, contemplando estudantes do ensino médio e do ensino superior.

Em Campo Grande, há vagas para acadêmicos das áreas administrativas, como recursos humanos, economia e processos gerenciais, além de cursos como direito, engenharia (elétrica, mecânica, civil, ambiental e de produção), pedagogia, psicologia, educação física (bacharelado), biomedicina, enfermagem, comunicação social e medicina veterinária.

No interior, as vagas também são diversificadas. Em Dourados, há oportunidades para estudantes de licenciaturas, administração, engenharia de produção, ciências contábeis, comunicação social, jornalismo e ensino médio. Chapadão do Sul e Corumbá oferecem vagas para ensino médio e pedagogia, respectivamente. Em Naviraí, há uma oportunidade para acadêmicos de agronomia, enquanto Três Lagoas conta com vaga na área de marketing. Já em Ribas do Rio Pardo, os estágios são destinados a estudantes de administração e ensino médio.

As bolsas variam entre R$ 500 e R$ 1.200, de acordo com a carga horária, que pode ser de 4 ou 6 horas diárias. Além disso, a maioria das empresas oferece benefícios como vale-transporte.

