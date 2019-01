Estudantes podem concorrer a 70 vagas de estágio na capital

Amanhã, quarta-feira (16), 70 vagas de estágio para alunos do ensino superior e ensino médio técnico, serão oferecidas para oportunizar experiência no mercado de trabalho junto a bolsa remunerada. A medida foi realizada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, em parceria com a empresa de Recursos Humanos Skill RH.

Para alunos do ensino médio técnico do 1º e 2º ano, serão oferecidas vagas de atendente, auxiliar, recepção e muitos outros. Todos os candidatos terão que estar munidos de currículos.

Serão oferecidas vagas para acadêmicos de:

– Direito – 1º ao 8º semestre

– Administração – 1º ao 6º semestre

– Ciências Contábeis – 1º ao 6º semestre

– Economia – 1º ao 6º semestre

– Publicidade e Propaganda – 1º ao 6º semestre

“Esta é mais uma importante parceria nossa com a iniciativa privada, garantindo mais oportunidade para os nossos jovens. Estamos empenhado em qualificar, mas também encaminhar este jovem ao mercado de trabalho. Para muitos, esta é a primeira experiência e uma oportunidade única de um futuro melhor”, declarou o subsecretário de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira.

Segundo Caroline Assis Barbosa, recrutadora da Skill RH, os jovens selecionados terão contratos assinados para as vagas disponíveis. “Sairão com estágio garantido”, assegurou Caroline.

Para participar da seleção de candidatos aos estágios oferecidos, basta encaminhar-se à sede da Subsecretaria de Políticas para Juventude localizada na rua 15 de novembro, 532 – Centro, no dia 16/01, a partir das 7h30. Mais informações Skill RH: (67) 3383-8359.



