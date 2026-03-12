Processo seletivo do MPMS com bolsa de atÃ© R$ 2,1 mil estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas

Mais de 4,5 mil pessoas já se inscreveram no III Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). As inscrições seguem abertas até 23 de março pelo site da Fapec , com pagamento da taxa até o dia seguinte.

O edital oferece vagas para estudantes do ensino médio, acadêmicos de Direito e profissionais graduados que cursam pós-graduação em áreas ligadas às atividades do MP.

As taxas são de R$ 20 para ensino médio, R$ 50 para graduação e R$ 80 para residência, com possibilidade de isenção para candidatos previstos em legislação estadual, como desempregados e doadores de sangue ou medula óssea.

Há oportunidades em cursos como Administração, Comunicação/Jornalismo, Psicologia, Serviço Social, Arquitetura, Engenharia, Tecnologia da Informação, Letras e Publicidade, entre outros.

O processo seletivo terá prova objetiva para ensino médio e residentes e prova objetiva e discursiva para acadêmicos e bacharéis em Direito. As avaliações estão previstas para 12 de abril, em mais de 50 municípios, com resultado final marcado para 29 de maio.

As bolsas variam conforme o nível: R$ 782,73 para ensino médio, R$ 1.035,16 para graduação e R$ 2.178 para residentes, todas com auxílio-transporte. O estágio pode durar até dois anos, enquanto o programa de residência tem duração máxima de 36 meses.

O edital também prevê atendimento especial para candidatos com deficiência ou necessidades específicas.

