Programa Recomeçar Moradia convoca 60 mulheres para etapa de apresentação na Capital

Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (19) a convocação de 60 mulheres sorteadas para integrar o programa Recomeçar Moradia. As selecionadas devem se apresentar para dar continuidade ao processo e, assim, receber o auxílio financeiro destinado ao custeio de aluguel.

O benefício é operacionalizado pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) e contempla mulheres cadastradas na categoria de vítimas de violência. A convocação tem como base a lista de sorteadas divulgada em dezembro do ano passado.

As mulheres devem apresentar a documentação exigida em edital, conforme o cronograma estabelecido. Quem não comparecer dentro do prazo estipulado será considerada desistente do programa.

Todas as convocadas precisam comparecer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Brasília, Lote A, Quadra 2 – Jardim Imá, entre os dias 23 e 27 de fevereiro.

Cronograma de apresentação

23 de fevereiro – convocadas nas posições 1 a 12

24 de fevereiro – convocadas nas posições 11 a 22

25 de fevereiro – convocadas nas posições 23 a 33

26 de fevereiro – convocadas nas posições 34 a 44

27 de fevereiro – convocadas nas posições 45 a 60

Para participar do programa, é necessário morar em Campo Grande há pelo menos dois anos, ter renda familiar de até três salários mínimos, não ter sido beneficiada anteriormente, possuir cadastro geral na Emha e estar inscrita no CadÚnico para programas sociais. Também é exigida a comprovação de que não possui imóvel — mediante apresentação de certidões negativas em três cartórios de Registro de Imóveis da cidade — além de possuir medida protetiva vigente.

Cumprindo todos os requisitos, as beneficiárias passarão a receber o auxílio financeiro para custeio do aluguel.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também