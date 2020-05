UFMS abre inscrições para especialização Gestão em Segurança Pública

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio da Faculdade de Direito (FADIR) abriu, nesta sexta-feira (29), inscrições para o processo seletivo para ingresso no Curso de especialização Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão em Segurança Pública, área de concentração em Direito, na modalidade a distância para ingresso este ano.

O curso é gratuito e em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC). Estão sendo ofertadas 210 vagas para Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Bonito, Ponta Porã e Três Lagoas.

Quem pode participar ?

Podem participar, portadores de diploma de curso superior, com formação em qualquer área do conhecimento, ligados a atividade de segurança pública e demais interessados no tema.

A disciplinas serão oferecidas a distância, sendo as atividades ou provas presenciais nos pólos às sextas-feiras, à noite, ou nos sábados, manhã ou à tarde, conforme cronograma do curso.

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão em Segurança Pública possui carga horária total de 360 horas, totalizando 24 créditos e será realizado em três etapas:

Etapa 1: Oferecimento de disciplinas;

Etapa 2: Produção do Trabalho Final de Curso – Monografia, como exigência para obtenção do título de Especialista em Gestão em Segurança Pública.

Etapa 3: A certificação do Curso será fornecida pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ao pós-graduando que cumprir com os seguintes quesitos, cumulativamente:

Obtiver, no mínimo, 75% de frequência nas aulas;

Cumprir com todas as atividades acadêmicas exigidas pelos professores nas disciplinas;

Obtiver aprovação em todas as disciplinas do curso;

Produzir Trabalho Final de Curso – Monografia, com temática que guarde afinidade com o Curso, com acompanhamento do professor orientador e tendo sido considerado “aprovado” pela Comissão Examinadora.

Inscrições

As inscrições ficarão abertas no período de 29 de maio a 12 de junho de 2020, e deverão ser efetuadas exclusivamente pelo Portal de Pós-Graduação/UFMS , selecionando a opção Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão em Segurança Pública.

Informações complementares e dúvidas quanto ao Processo Seletivo podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 3345-7159.

