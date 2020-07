Abandonado, carro é encontrado com 300 kg de droga

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

A Polícia Militar de Dourados apreendeu na manhã deste sábado (18) 300 kg de maconha que estavam dentro de um veículo gol, de cor vermelho, com placas de Brasília.

Ainda de acordo com o Dourados Newa, os policiais faziam ronda de rotina no Parque Vival dos Ipês, na região do Guaícurus no Distrito Industrial quando encontraram o carro com 284 tabletes da droga, que totalizaram 300 kg.

O veículo estava com vidro traseiro quebrado, e provavelmente o traficante teria conseguido fugir com alguns tabletes de maconha. A polícia investiga o caso para chegar até o autor do crime.

