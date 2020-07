Entre os mortos, mulheres são presas por vender maconha em cemitério

Sarah Chaves, com informações do Caarapó News

Uma equipe da Polícia Militar prendeu na tarde de quinta-feira (9), duas mulheres que foram flagradas comercializando droga no cemitério São João, em Caarapó.

De acordo com o caarapós News, a polícia chegou até o local atrav´s de denúncia anônima de que as mulheres já há alguns dias adentravam ao cemitério municipal e se utilizam do local para venda de entorpecentes.

No local, a PM flagrou as autoras sentadas em uma lápide, próxima ao muro, com um pacote amarelo e mexendo como se tivessem cortando algo dentro deste pacote. Ao perceberem a aproximação dos militares, ambas levantaram e apressadamente tentaram dispensar um embrulho grande e vários outros pequenos, onde após buscas constatou ser maconha.

Ainda no local, foi encontrado uma balança de precisão próximo aos embrulhos de entorpecentes. Não suficiente, também foi encontrado uma faca, a princípio, para realizar o corte do tablete; embalagens de plástico, ao que tudo indica, para o embrulho da droga; dois celulares; e dinheiro.

Ao serem indagadas, ambas confessaram estarem embalando e vendendo entorpecentes, que recebem os pedidos via celular e que preparam as porções e marcam o ponto de entrega.

As duas autoras foram presas em flagrante delito e conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil de Caarapó.

