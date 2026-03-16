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PolÃ­cia

AÃ§Ã£o da PM no Jd. Noroeste intercepta carga de cigarros contrabandeados que iria para SP

Homem e mulher que estavam com uma Chevrolet S10 e uma Renault Duster foram surpreendidos pela PolÃ­cia Militar em um posto de combustÃ­veis

16 marÃ§o 2026 - 11h36VinÃ­cius Santos
Divulgação / PMMSDivulgaÃ§Ã£o / PMMS  

Policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) apreenderam, em ocorrência registrada no domingo (15), uma carga de contrabando de cigarros no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Os policiais receberam informações anônimas de que, em um posto de combustíveis da região, estariam dois veículos — uma Renault Duster e uma caminhonete S10 — apresentando movimentação suspeita.

Diante da denúncia, a equipe foi até o endereço e flagrou os envolvidos realizando o baldeamento de volumes para um caminhão que se encontrava estacionado no local.

Ao serem questionados sobre o conteúdo que estava sendo transferido para o caminhão, os indivíduos informaram que se tratava de cigarros e cigarros eletrônicos. Após averiguação, foi confirmada uma grande quantidade de cigarros eletrônicos e cigarros de origem estrangeira já acondicionados no caminhão.

Durante a vistoria, também foram encontrados 13 volumes de cigarros eletrônicos de origem estrangeira, sem a devida documentação aduaneira, armazenados no interior do veículo Duster.

Questionado, o condutor do caminhão alegou que havia sido contratado para transportar os produtos até a cidade de São Paulo, onde receberia R$ 200 por volume no momento da entrega.

Já os ocupantes dos veículos Duster e S10 relataram que foram contratados por um indivíduo e que receberiam R$ 300 por veículo para transportar os volumes até o posto de combustíveis.

Por se tratar de crime cuja jurisdição é federal, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal e para a Receita Federal. Quanto ao caminhão e ao seu condutor, ambos foram liberados, tendo em vista a inexistência de local adequado para a custódia do veículo e da carga lícita transportada, composta por produtos perecíveis (carne de origem animal).

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