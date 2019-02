Ação rápida da polícia recolhe 16 celulares de presídio feminino na fronteira

Agentes das polícias Civil, Militar e Guarda Civil Municipal desencadearam a Operação Fronteira Segura e conseguiu recolher 16 celulares e quase meio quilo de droga, no presídio Feminino em Ponta Porã, na manhã desta sexta-feira (8). A ação ocorreu horas após um princípio de rebelião na unidade penal na fronteira.

De acordo com o site o Porã News, no presídio 93 internas passaram por revistas e tiveram suas celas verificadas. E cães farejadores do Exército Brasileiro foram utilizados para localizar drogas.

Rebelião

Internas, supostas integrantes do Comando Vermelho (CV) teriam intenção de executar uma integrante de uma facção rival no interior do presídio, na última quinta-feira (7). A rebelião foi rapidamente controlada pelas forças de segurança pública.

