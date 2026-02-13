Acidente entre quatro veículos deixa motorista ferido do Corumbá

Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (13), por volta das 10h40, no cruzamento das ruas Firmo de Matos e Duque de Caxias, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve colisão entre três carros, sendo um Fiat Siena, um Fiat Strada e um Volkswagen Gol, e um caminhão Ford Cargo 816, pertencente à Sanesul.

O motorista do Siena, de 56 anos, foi encontrado fora do veículo, consciente e orientado, reclamando de dores no lado direito do tórax. Já o condutor da Strada, de 32 anos, também estava fora do carro, consciente e orientado, com dores na perna esquerda e escoriações no rosto. Ele foi imobilizado e levado ao pronto-socorro para avaliação médica.

Os outros dois motoristas recusaram atendimento no local. A Polícia Militar auxiliou na ocorrência, realizando o controle do tráfego e a segurança da área durante o atendimento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também